Mbappé che attacco a Bardella Il lepenista | Pensi a giocare

In Francia, un attacco tra il calciatore e un politico di destra ha attirato l’attenzione dei media. Il calciatore ha scritto “Liberté, égalité, Mbappé” come titolo di un’edizione di Vanity Fair. Il politico, noto per le sue posizioni di estrema destra, ha risposto invitando il calciatore a concentrarsi sul gioco. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori, dando origine a un dibattito sulla relazione tra sport e politica nel paese.

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