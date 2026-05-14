Mbappé che attacco a Bardella Il lepenista | Pensi a giocare
In Francia, un attacco tra il calciatore e un politico di destra ha attirato l’attenzione dei media. Il calciatore ha scritto “Liberté, égalité, Mbappé” come titolo di un’edizione di Vanity Fair. Il politico, noto per le sue posizioni di estrema destra, ha risposto invitando il calciatore a concentrarsi sul gioco. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori, dando origine a un dibattito sulla relazione tra sport e politica nel paese.
”Libertè, egalitè, Mbappé”. E’ il titolo che ha scelto l’edizione francese di Vanity Fair per l’intervista a Kylian Mbappé, calciatore francese del Real Madrid che attacca pesantemente il leader della destra francese lepenista Jordan Bardella, grande favorita per le elezioni dell’Eliseo Mbappe si era già schierato contro Bardella invitando a non votare Rassemblement National, adesso ribadisce il concetto andando giù in maniera pesante spiegando agli elettori francesi perchè secondo lui non devono votarlo. “ So cosa è capace di fare gente come Bardella e per questo, per il bene della Francia, spero non venga eletto”. La replica Nella prima occasione Bardella aveva replicato a Mbappe sostenendo che “questi calciatori miliardari che si occupano di politica non sanno quali sono i veri problemi della gente che non arriva a fine mese”. 🔗 Leggi su Panorama.it
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