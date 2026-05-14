A partire dal 2026, per diventare commissari o presidenti alle prove di maturità, non sarà più necessario presentare la domanda ordinaria. Ora, i candidati potranno proporre la propria candidatura attraverso i moduli MAD, che saranno disponibili per coloro che desiderano assumere incarichi di commissari esterni. In particolare, i neolaureati potranno candidarsi senza aver completato la procedura tradizionale, purché certificino i crediti formativi universitari (CFU) necessari per l’incarico.

? Punti chiave Chi può candidarsi come commissario esterno senza aver fatto la domanda ordinaria?. Come devono i neolaureati certificare i propri CFU per l'incarico?. Quali province hanno già attivato la raccolta delle disponibilità online?. Perché gli uffici scolastici stanno creando liste di riserva specifiche?.? In Breve Neolaureati devono allegare autocertificazione esami con dettagli CFU triennale e specialistico.. Presidenti commissioni riservati ai dirigenti scolastici secondo indicazioni degli uffici territoriali.. Moduli attivi in province come Catanzaro, Napoli, Bologna, Roma, Varese e Catania.. Procedura serve a gestire sostituzioni improvvise per garantire commissioni complete nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maturità 2026: via ai moduli MAD per commissari e presidenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domandaMaturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione.

Temi più discussi: Al via la formazione online per i componenti delle commissioni della Maturità 2026; ATP Roma. Maturità 2025/2026: modulo di domanda per sostituzione commissari esterni; Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento.

Maturità 2026, al via la formazione online per le commissioni: ecco come partecipareIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente dato il via alle iniziative di accompagnamento per l’esame di Maturità 2025/2026. Con una nota datata 13 maggio 2026, la Direzione generale p ... tecnicadellascuola.it

Esame di Maturità 2026: pubblicati i presidenti delle commissioni. Dove trovare gli elenchi e come consultarliMaturità 2026: pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni d’esame. Disponibili gli elenchi ufficiali per le scuole superiori italiane. alfemminile.com