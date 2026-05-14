Il presidente della Repubblica parteciperà alla finale degli Internazionali d’Italia, che si svolge al Foro Italico. L’evento si terrà domenica e vede coinvolte le principali star del tennis internazionale. L’invito è stato rivolto dal Coni e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che hanno confermato la presenza del capo dello Stato. La finale maschile rappresenta uno degli appuntamenti principali della manifestazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del Coni e della Federazione Italiana Tennis e Padel, sarà domenica al Foro Italico per assistere alla finale maschile degli Internazionali d'Italia. Il tabellone maschile vede in corsa ancora due azzurri: Luciano Darderi, che nella notte si è qualificato per la semifinale dove affronterà Casper Ruud, e Jannik Sinner, impegnato oggi nei quarti contro Andrey Rublev. Il Capo dello Stato ha accolto la proposta formulatogli dal Coni e dalla Federazione in occasione del recente incontro al Quirinale con le Nazionali femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella è pronto a fare il tifo: sarà alla finale degli Internazionali

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