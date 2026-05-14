Il recente risultato contro il Bologna ha avuto un impatto significativo sulla squadra di Napoli, lasciando alcuni dubbi sulla condizione attuale. La partita ha evidenziato alcune criticità nel reparto offensivo, mentre la situazione in classifica si fa più complessa. La sfida tra Manna e Roma si presenta come un percorso difficile, con le insidie di un cammino irto di ostacoli. La squadra si prepara ora a affrontare le prossime gare con l’obiettivo di migliorare la prestazione complessiva.

Il ko contro il Bologna ha lasciato il segno in casa Napoli. Una sconfitta inattesa, arrivata nel momento in cui gli azzurri avevano la possibilità di avvicinarsi in modo definitivo alla qualificazione alla prossima Champions League. Ora la squadra di Antonio Conte deve ritrovare energie e lucidità per chiudere il discorso europeo. A commentare il momento è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Secondo Marchetti, il Napoli ha pagato soprattutto un calo mentale e nervoso contro un Bologna apparso più libero e brillante. “Quella del Napoli è stata una frenata clamorosa, non mi aspettavo la sconfitta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Marchetti: Napoli scarico, Manna-Roma pista complicata

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