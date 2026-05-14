Un fronte di maltempo interessa l’Italia da diversi giorni, portando piogge intense, venti forti e nevicate anche a quote basse. L’area colpita si estende su molte regioni, con condizioni meteo che si sono protratte per circa dieci giorni consecutivi. Le precipitazioni sono state abbondanti e accompagnate da temporali, mentre i venti hanno raggiunto raffiche significative. La neve ha interessato zone di pianura e colline, creando disagi lungo tutto il territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’ondata perturbata lunga e intensa. L’Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo prolungato con circa dieci giorni consecutivi di piogge, temporali, forti venti e nevicate fino a quote medio-basse. Uno scenario che, secondo le previsioni, potrebbe persino peggiorare nelle prossime ore. A partire da oggi, giovedì 14 maggio, il Paese entra infatti in una fase meteorologica particolarmente instabile e potenzialmente critica. Rischio idrogeologico e venti fino a oltre 90 kmh. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, l’Italia sarà colpita da una nuova e intensa ondata di maltempo su territori già saturi dalle precedenti precipitazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo sull’Italia: pioggia, vento forte e neve a bassa quota per giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Forti Piogge e Neve al Nord | Previsioni Fino al 25 Gennaio

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maltempo, ondata di freddo sull’Italia: pioggia e neve anche a bassa quota, forte vento da Nord a Sud

Pioggia, grandine e vento forte: il risveglio di oggi a Roma. Neve anche a bassa quota e mareggiateAllerta gialla per il vento forte, perturbazioni su tutto il Lazio e disagi a Roma.

Temi più discussi: Illusione sole sull'Italia, ecco i temporali: quando e dove, le previsioni meteo; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio; Allerta meteo sull'Italia: piogge e forti temporali investono il centro-nord; Meteo - Seconda parte della settimana dai caratteri perturbati, pioggia e temporali saranno diffusi sull'Italia.

Maltempo in arrivo sull'Italia, dopo il sole ecco la pioggia: le previsioni meteo x.com

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in 7 regioniSulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi per la giornata di oggi allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della ... adnkronos.com

Meteo Italia, piogge e rovesci al Centro-Sud e breve tregua al Nord. Le previsioniL'Italia è interessate da una serie di perturbazioni: temporali diffusi dapprima al Centro-Sud e successivamente sulle regioni del Nord. meteo.it