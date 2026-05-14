Mainella Decathlon | Sport è punto di incontro e partecipazione sociale

Un rappresentante di Decathlon ha dichiarato che l'obiettivo dell'azienda è avvicinarsi alla città di Napoli e far conoscere i benefici dello sport ai cittadini. La volontà è di contribuire a migliorare gli indici di sportività nel territorio, favorendo la partecipazione sociale attraverso il coinvolgimento diretto con la comunità locale. La comunicazione è stata rilasciata oggi in occasione di un evento nella città.

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Napoli, 14 mag. (Adnkronos) - “La volontà di Decathlon è quella di tornare sempre più vicina alla città e far conoscere a tutti i cittadini napoletani le meraviglie dello sport, contribuendo a riportare gli indici di sportività a livelli sempre più alti. Cogliamo inoltre l'occasione rappresentata da Napoli Capitale Europea dello Sport e dall'America's Cup, che si svolgerà il prossimo anno”. Così Alessandro Mainella, Store Manager di Decathlon Napoli, in occasione della tavola rotonda promossa alla Galleria Garibaldi sul tema dello sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzata in vista dell'apertura del nuovo store prevista il 15 maggio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mainella (Decathlon): "Sport è punto di incontro e partecipazione sociale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferentino, grande partecipazione all’incontro sulla Messa alla Prova tra giustizia e responsabilità socialeSi è svolto oggi, presso l’Ex Mattatoio di Ferentino, un partecipato incontro dedicato al tema della Messa alla Prova, strumento del sistema penale... Temi più discussi: Sport: Mainella (Decathlon), 'Vogliamo riportare lo sport vicino ai napoletani'; Apre nuovo store Decathlon in Galleria Garibaldi a Napoli, il primo in Italia pensato per il centro città; Decathlon inaugura il primo store urbano in Galleria Garibaldi a Napoli. Mainella (Decathlon): Sport è punto di incontro e partecipazione socialeLa volontà di Decathlon è quella di tornare sempre più vicina alla città e far conoscere a tutti i cittadini napoletani le meraviglie dello sport, contribuendo a riportare gli indici di sportività a ... adnkronos.com Sport: Mainella (Decathlon), 'Vogliamo riportare lo sport vicino ai napoletani'(Adnkronos) - La volontà di Decathlon è far conoscere a tutti i cittadini napoletani le meraviglie dello sport. Così Alessandro Mainella, Store Manager di Decathlon Napoli, in occasione della tavola ... msn.com