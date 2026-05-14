Mahmoud | Investiremo con la Royal Foundation

Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative del Comune e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, ha condiviso sui social un messaggio in occasione della visita di Kate Middleton. La stessa ha annunciato che ci saranno investimenti con la Royal Foundation. La visita è stata definita storica dalla stessa assessora.

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