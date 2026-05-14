Mahmoud | Investiremo con la Royal Foundation
Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative del Comune e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, ha condiviso sui social un messaggio in occasione della visita di Kate Middleton. La stessa ha annunciato che ci saranno investimenti con la Royal Foundation. La visita è stata definita storica dalla stessa assessora.
Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative del Comune e membro della segreteria nazionale del Pd, ha salutato sui social la storica visita di Kate Middleton. La stessa Mahmoud (nella foto con il vicesindaco de Franco) l’ha accolta in municipio con il resto della giunta. "E’ un riconoscimento storico e un momento che parla della storia, della forza e della credibilità internazionale del Reggio Approach ". Secondo Mahmoud sarà fondamentale "continuare a investire nella relazione con la Royal Foundation (istituzione educativa britannica presieduta dalla stessa principessa) affinché da questo incontro possano nascere futuri percorsi di condivisione, confronto e scambio reciproco sui temi dell’ educazione, dell’ infanzia e della partecipazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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