In un intervento al Senato, un rappresentante di un'importante azienda italiana ha sottolineato come la sostenibilità sia diventata un elemento centrale per la crescita delle filiere agricole del paese. Ha evidenziato come la collaborazione tra eccellenza produttiva e pratiche sostenibili possa contribuire a rafforzare l’immagine del settore agroalimentare italiano nel mondo. La discussione si è concentrata sulla connessione tra qualità, italianità e impegni ambientali nel comparto.

(Adnkronos) - “Parlare di filiere agricole e sostenibilità in un contesto prestigioso come il Senato della Repubblica Italiana rappresenta un momento significativo, perché dimostra come eccellenza produttiva, italianità e sostenibilità possano convivere e rafforzarsi reciprocamente”. Così Lorenza Cipollina, Direttrice Relazioni istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Mondel?z Italia, intervenendo in occasione dell'evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana', organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondel?z Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 - e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Italy, Cipollina (Mondel?z Italia): "Sostenibilità pilastro strategico per crescita e filiere agricole"

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