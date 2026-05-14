Made in Italy | Benzi ‘Oro Saiwa rappresenta un modello di filiera e identità del territorio’

Un rappresentante dell’azienda ha espresso soddisfazione per il traguardo dei settant’anni di Oro Saiwa, sottolineando come questa ricorrenza rifletta un esempio di tradizione e identità territoriale. La celebrazione viene vista come un momento di orgoglio, evidenziando l’importanza storica del marchio nel panorama alimentare italiano e il suo ruolo nelle abitudini quotidiane delle famiglie. La presenza dell’azienda alla cerimonia segna un riconoscimento pubblico di questa lunga storia.

(Adnkronos) – “Per me è motivo d’orgoglio essere qui: i 70 anni di Oro Saiwa rappresentano un traguardo importantissimo, capace di entrare nella storia e nelle abitudini delle famiglie italiane”. Così Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria, in occasione dell’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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