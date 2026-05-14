Viene riportato che nel maggio 2025 il presidente francese ricevette un messaggio da un’attrice francese, una notizia che ha suscitato molte discussioni. L’Eliseo ha smentito ogni coinvolgimento o relazione tra il messaggio e la first lady, Brigitte Macron. Tuttavia, oggi è spuntata una vecchia dichiarazione di un’attrice, che sembra collegarsi alla vicenda, anche se i dettagli precisi non sono stati confermati ufficialmente.

‘Un couple (presque) parfait’(Una coppia quasi perfetta) diFlorian Tardifè una biografia su Macron e Brigitte in uscita prossimamente. Qui il giornalista delParis Matchrivelacos’è accaduto un anno fa, quando, appena scesi in Vietnam dall’aereo, la first lady francese ha tirato uno schiaffetto a suo marito. Diverse le speculazioni sull’accaduto, sebbeneMacron abbia sin da subito puntualizzato che stessero scherzando. Ora, a distanza di un anno, il gossip francese è riuscito a scoprire cosa sarebbe accaduto quell’attimo prima che le portiere dell’aereo si aprissero. Sembra infatti cheMacron abbia ricevuto sul suo telefono un messaggio da parte di Golshifteh Farahani,un’attrice iraniana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Macron, Brigitte e quel messaggio: l’Eliseo smentisce ma spunta una vecchia dichiarazione di Farahani

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Propos de Brigitte Macron : la réaction de François Hollande sur RTL

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