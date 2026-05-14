Luoghi che parlano di guerra e pace | il santuario del Divin Prigioniero di Colorina protagonista

La Valle di Colorina si appresta a ospitare un evento dedicato alla scoperta del Santuario del Divin Prigioniero, coinvolgendo diverse realtà locali come la Delegazione FAI di Sondrio, il Comune di Colorina, l’Opera Divin Prigioniero e la Parrocchia. La giornata sarà incentrata sulla valorizzazione del patrimonio storico e spirituale del luogo, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e i visitatori interessati alla sua storia e alla sua funzione religiosa.

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