Luoghi che parlano di guerra e pace | il santuario del Divin Prigioniero di Colorina protagonista
La Valle di Colorina si appresta a ospitare un evento dedicato alla scoperta del Santuario del Divin Prigioniero, coinvolgendo diverse realtà locali come la Delegazione FAI di Sondrio, il Comune di Colorina, l’Opera Divin Prigioniero e la Parrocchia. La giornata sarà incentrata sulla valorizzazione del patrimonio storico e spirituale del luogo, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e i visitatori interessati alla sua storia e alla sua funzione religiosa.
Valle di Colorina si prepara a vivere una giornata interamente dedicata alla riscoperta del patrimonio storico e spirituale del Santuario del Divin Prigioniero, con un’iniziativa promossa dalla Delegazione FAI di Sondrio insieme al Comune di Colorina, all’Opera Divin Prigioniero, alla Parrocchia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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