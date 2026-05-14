Lukaku verso l’addio | Inter e Milan chiudono la porta

Romelu Lukaku sembra essere ormai prossimo a lasciare il Napoli, con le società di Milano che hanno deciso di non proseguire oltre. L’attaccante belga, che ha giocato in Serie A con Inter e Milan, non è più considerato una possibilità concreta per i club milanesi. Le trattative tra il giocatore e le squadre italiane si sono concluse senza accordo, e al momento non si registrano segnali di un ritorno o di una nuova destinazione nel campionato italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano dal Napoli. Il centravanti belga dovrebbe lasciare il club azzurro al termine della stagione, dopo mesi difficili e un rapporto che si sarebbe progressivamente deteriorato. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la frattura non riguarderebbe soltanto l’area tecnica. Il legame tra Big Rom, la parte sportiva del club e una parte dello spogliatoio sarebbe ormai compromesso. Una situazione che rende sempre più probabile l’addio in estate. Il giocatore avrebbe gradito un ritorno a Milano, città a cui resta legato anche per motivi personali e familiari. Al momento, però, non risultano aperture concrete né da parte dell’Inter né da parte del Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la porta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Oggi Anguissa e Lukaku contro il Giugliano. Inter fuori dalla Champions, incubo europeo Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio Napoli, Lukaku vorrebbe tornare a Milano: le posizioni di Inter e Milan Lukaku verso l’addio al Napoli e forse anche alla Serie A #Lukaku #Napoli #Inter #Calciomercato #SerieA x.com Lukaku, l’arte della fuga al veleno: addio all’Italia ad un passoRomelu Lukaku saluta Napoli e lo fa nel peggiore dei modi, lasciando dietro di sé un deserto di rapporti umani inceneriti ... gonfialarete.com Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la portaForzAzzurri.net - Lukaku verso l’addio: Inter e Milan chiudono la porta Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai lontano dal Napoli. Il centravanti belga dovrebbe lasciare ... forzazzurri.net