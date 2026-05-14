Lukaku saluta Napoli | prezzo basso e addio vicino

Romelu Lukaku ha lasciato il Napoli, segnando la fine della sua esperienza con il club. La sua partenza arriva dopo che il prezzo di vendita è stato fissato a una cifra relativamente bassa. La decisione di separarsi si avvicina all’accordo finale, con le parti coinvolte che stanno definendo i dettagli del trasferimento. La situazione si è sviluppata nel corso delle ultime settimane, portando alla conclusione di questa parentesi nel campionato italiano per l’attaccante belga.

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L’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il centravanti belga ha lasciato Castel Volturno e da domani continuerà il percorso di recupero in Belgio, nel centro federale di Tubize. A seguirlo ci sarà anche il ct Rudi Garcia, con l’obiettivo di riportarlo nelle migliori condizioni in vista del Mondiale 2026. Il finale è amaro. Lukaku saluta la stagione senza rientrare in campo e senza un ultimo passaggio davanti al pubblico del Maradona. Una chiusura fredda, lontana dal clima che aveva accompagnato il suo momento più alto in azzurro. Il belga, infatti, è stato uno dei protagonisti del quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku saluta Napoli: prezzo basso e addio vicino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUKAKU è tornato a NAPOLI: domani incontrerà Conte e la società Sullo stesso argomento Lukaku saluta Castel Volturno e riparte per il Belgio: addio al Calcio Napoli sempre più vicinoIl centravanti belga è stato in città solo poche ore: incontro con il ds Manna, nessun confronto con Conte né con i compagni. Lukaku saluta il Napoli e torna in Belgio. Le sue condizioni non gli avrebbero permesso di giocare le ultime 2 gare e quindi d’accordo con la società continuerà la riabilitazione ad Anversa. Una stagione da dimenticare fatta di 7 presenze, un goal e 64 minuti g x.com Lukaku saluta Napoli: prezzo basso e addio vicinoForzAzzurri.net - Lukaku saluta Napoli: prezzo basso e addio vicino L’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il centravanti belga ... forzazzurri.net Lukaku saluta e 'libera' 12mln d'ingaggio: spunta la squadra dove può andareDodici milioni lordi: questo il costo di Lukaku per un'altra stagione ancora. Soldi che De Laurentiis può risparmiare in caso di addio ... tuttonapoli.net