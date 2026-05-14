L'Unione Europea ha chiesto all’Italia di aumentare il numero di insegnanti a tempo indeterminato nelle scuole, evidenziando la necessità di stabilizzare il personale. Tuttavia, contemporaneamente, continua a premere per ridurre il bilancio statale destinato all’istruzione. Questa richiesta si inserisce in un quadro in cui le risorse pubbliche sono sempre più limitate, mentre le esigenze di stabilità e continuità nelle scuole rimangono una priorità per le istituzioni europee.

C'è sempre una figura che conosce davvero l'anima di una scuola. Non il preside, non il professore di matematica, nemmeno lo studente modello. È quello che gira nei corridoi quando le lezioni sono finite, che controlla le luci lasciate accese e sente per primo le lamentele delle famiglie. Nella fantasia di Harry Potter era Argus Gazza, il custode arcigno di Hogwarts; nel cinema americano era Will HuntingMatt Damon con il mocio in mano nei corridoi del Mit. In Italia, più semplicemente, è il collaboratore scolastico, il vecchio bidello delle scuole di provincia, memoria vivente di generazioni intere. Attorno a queste figure apparentemente marginali si è consumata ieri una nuova battaglia tra Bruxelles e l'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Ue all’Italia: "Più posti fissi nelle scuole". Ma poi insiste sui tagli al bilancio dello Stato

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