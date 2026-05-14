Sabato si terrà un evento speciale per celebrare i 50 anni dall’ultimo scudetto vinto dal Torino, con la presenza del noto ex portiere Luciano Castellini. Ricordando quegli anni, Castellini ha definito lo scudetto del 1976 come una vera rivoluzione, sottolineando l’orgoglio e l’identificazione dei giocatori con la squadra. L’attuale festa viene descritta come più emozionante rispetto a quella di cinquant’anni fa, e l’ex calciatore sarà presente per condividere ricordi e testimonianze di quegli anni.

Ci sarà anche il Giaguaro. Luciano Castellini sabato tornerà sul terreno del vecchio Comunale, lì dove esattamente cinquant’anni prima visse da protagonista il trionfo dell’ultimo scudetto granata. Il portiere sarà accompagnato dai nipoti, Luciano e Leone, classe 2013, entrambi calciatori ("Gli ho passato la malattia, ma non stanno in porta") e racconterà loro della magia di quel giorno, dei 65.000 sugli spalti, delle bandiere, di quanto pesasse il pallone, del gol di Pulici e di Gigi Radice rabbuiato per quell’autorete che permise al Cesena di pareggiare 1-1 "sporcando" il ruolino dei granata in casa, dopo 14 partite di campionato vinte. Un dettaglio che ben presto sarebbe scomparso, di fronte alla grandezza di quell’impresa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luciano Castellini: "Lo scudetto del '76 fu una rivoluzione. Eravamo indottrinati al Toro..."

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