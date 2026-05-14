Lucca presunte borseggiatrici fermate in stazione | scatta il divieto di ritorno

Nella stazione ferroviaria di Lucca, la polizia ha effettuato controlli straordinari durante i quali sono state individuate tre donne sospettate di aver commesso borseggi e scippi. A seguito delle verifiche, le autorità hanno emesso un divieto di ritorno per tutte e tre le persone coinvolte. L’operazione fa parte di un intervento più ampio volto a garantire maggiore sicurezza nell’area.

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LUCCA – Controlli straordinari della polizia nell’area della stazione ferroviaria di Lucca, dove gli agenti hanno individuato tre donne ritenute dedite a borseggi e scippi. Le tre, nate nel 1994 e 2000 in Bosnia Erzegovina e nel 2005 in Spagna, sono state intercettate nel piazzale davanti alla stazione subito dopo essere scese da un treno diretto in città. Secondo quanto riferito dalla Questura, stavano raggiungendo il centro cittadino quando sono state fermate dagli equipaggi della Squadra Volanti impegnati nei servizi di controllo del territorio. Prive di documenti di identificazione e residenti in provincia di Roma, le donne sono state accompagnate negli uffici della Questura per gli accertamenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lucca, presunte borseggiatrici fermate in stazione: scatta il divieto di ritorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in stazione e divieto di sosta fino a novembre: scatta la protesta"Nessun posto per parcheggiare anche solo per scendere con i bagagli, mentre il sottopasso che collega al parcheggio scambiatore è inaccessibile già... Padova: due borseggiatrici fermate in flagranza sul tramNel cuore di Padova, la sicurezza urbana ha registrato un episodio emblematico che mette in luce le dinamiche della criminalità organizzata e...