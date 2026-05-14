L’ovaio policistico cambia nome | la svolta per ridefinire la patologia e la sua diagnosi

Da gravidanzaonline.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindrome dell’ovaio policistico ha ufficialmente adottato un nuovo nome, segnando un passo importante nella sua classificazione e diagnosi. Questa modifica non deriva da scelte estetiche o arbitrarie, ma risponde a decisioni prese da enti e commissioni specializzate nel settore medico. La modifica del termine coinvolge aspetti ufficiali e regolamentari, con l’obiettivo di migliorare la chiarezza e l’accuratezza delle diagnosi cliniche. La nuova denominazione sarà adottata nelle pubblicazioni scientifiche e nelle procedure diagnostiche ufficiali.

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Il cambio nome dettato dalla necessità di un approccio sistemico, e non più solo ginecologico, della patologia. La presenza dell'ovaio policistico non esclude la possibilità di avere una gravidanza, ma può creare diversi problemi. Scopriamo cause, sintomi e. Sebbene il documento internazionale preveda un’introduzione progressiva della nuova classificazione nell’arco dei prossimi tre anni, per Egoi-Pcos questo percorso è già realtà; il gruppo ha infatti consolidato una rete di centri altamente specializzati in Italia, con sei strutture già operative o prossime all’inaugurazione, tra cui l’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, primo centro pubblico di riferimento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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