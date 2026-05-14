Lotta al tumore al polmone la molecola ibrida | dalla Federico II una nuova speranza

Una ricerca condotta presso l'Università Federico II ha portato alla scoperta di una molecola ibrida che stimola il sistema immunitario a individuare e eliminare le cellule tumorali del polmone. Lo studio ha evidenziato come questa sostanza possa potenzialmente migliorare le strategie terapeutiche per il tumore ai polmoni, offrendo una nuova strada di intervento. I dettagli sono stati resi noti attraverso una comunicazione ufficiale dell'ateneo.

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