Lotta al tumore al polmone la molecola ibrida | dalla Federico II una nuova speranza

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca condotta presso l'Università Federico II ha portato alla scoperta di una molecola ibrida che stimola il sistema immunitario a individuare e eliminare le cellule tumorali del polmone. Lo studio ha evidenziato come questa sostanza possa potenzialmente migliorare le strategie terapeutiche per il tumore ai polmoni, offrendo una nuova strada di intervento. I dettagli sono stati resi noti attraverso una comunicazione ufficiale dell'ateneo.

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Una nuova molecola ibrida aiuta il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. È il risultato di uno studio nato dalla collaborazione tra l'università Federico II di Napoli, l'università di Salerno e il Cnr di Milano.La ricerca, interamente italiana, segna un nuovo passo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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