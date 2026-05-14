L' orchestra del Tomorrowland arriva all' Arena di Verona

“Tomorrowland’s Orchestra Symphony of Unity” è il progetto nato nel grembo dell’iconico festival con un solo obiettivo: portare la maestosità orchestrale ad incontrare il cuore pulsante della musica dance elettronica. Symphony of Unity Orchestra è la straordinaria fusione di musica classica ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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