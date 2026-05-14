Locali sovraffollati al 700% e lavoratori in nero | oltre 100mila euro di sanzioni due attività sospese a Bari

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo nelle zone di Bari e provincia, le forze dell'ordine hanno ispezionato undici locali di pubblico spettacolo. Sono state riscontrate situazioni di sovraffollamento fino al 700% e presenza di lavoratori in nero. Sono state emesse sanzioni per oltre 100.000 euro e due attività sono state temporaneamente sospese. Le verifiche hanno coinvolto la Divisione di Polizia Amministrativa, la Polizia Locale e l'Ispettorato del Lavoro.

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La Squadra Controlli della Divisione di Polizia Amministrativa della questura di Bari, insieme agli agenti del Nucleo Annonario della Polizia Locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro, ha ispezionato undici locali di pubblico spettacolo nel territorio di Bari e provincia. Il risultato è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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