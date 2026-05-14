lo studio avvicina a dio papa leone in visita a la sapienza

Il Papa ha iniziato la sua visita presso l’università di La Sapienza con una tappa nella cappella dell’ateneo. Durante l’evento, ha sottolineato che l’incontro con i presenti rappresenta un momento di natura pastorale. La visita si svolge in una chiesa all’interno del complesso universitario, considerata un punto di incontro con il Signore. La presenza del Papa è stata accompagnata da un momento di preghiera e riflessione.

“Ho voluto cominciare questa visita qui, nella cappella, in questa bella chiesa, punto di incontro con il Signore, perché questa visita è innanzitutto una visita pastorale”. Lo ha spiegato, a braccio, Papa Leone XIV, salutando gli studenti e i docenti nella Cappella dell'Università La Sapienza di Roma. Quello che era stato impedito a Benedetto XVI nel gennaio 2008 con le proteste di professori e studenti, è quindi riuscito a Prevost, peraltro accolto calorosamente sia dal personale docente che dai tantissimi iscritti alla maggiore Università della Capitale. Al suo arrivo all'ateneo laico più grande d'Europa, il pontefice è stato accolto davanti alla Cappella universitaria "Divina Sapienza" dalla rettrice, Antonella Polimeni, e successivamente, all'ingresso della chiesa, dal cappellano, don Gabriele Vecchione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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