Livorno e Carrara nuovi corsi per gestire le emergenze pediatriche

Da corrieretoscano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno e Carrara sono stati avviati nuovi corsi dedicati alla gestione delle emergenze pediatriche. Le sessioni prevedono simulazioni pratiche e attività di team, con l’obiettivo di migliorare le competenze del personale sanitario. Le iniziative si concentrano sulla formazione pratica e sulla collaborazione tra i partecipanti, con l’intento di garantire risposte più efficaci in situazioni di emergenza che coinvolgono i bambini. Le attività formative si svolgono presso strutture sanitarie locali e sono aperte agli operatori del settore.

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LIVORNO – Rafforzare la preparazione del personale sanitario nella gestione delle emergenze pediatriche attraverso simulazioni realistiche e lavoro di squadra. È questo l’obiettivo dei nuovi percorsi formativi promossi dall’ Asl Toscana nord ovest nei centri specializzati di Livorno e Carrara. I corsi, inseriti nel piano formativo aziendale 2026, saranno rivolti a medici e infermieri impegnati nei reparti di pediatria, pronto soccorso, rianimazione e 118. Il progetto punta a migliorare la sicurezza e l’efficacia degli interventi sui pazienti pediatrici grazie alla simulazione ad alta fedeltà, metodologia ormai considerata tra le più efficaci a livello internazionale per la formazione sanitaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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