LIVE Sinner-Rublev ATP Roma 2026 in DIRETTA | si parte con il russo al servizio

Attualmente si svolge il riscaldamento prima della partita tra Sinner e Rublev all'ATP di Roma. Sono passati circa quattro minuti dall'inizio delle operazioni di preparazione, e tra poco più di un minuto si svolgerà il primo scambio con il russo al servizio. La partita è seguita in diretta e sarà possibile aggiornarsi cliccando sul link dedicato. L'inizio ufficiale è previsto tra pochi istanti, con il primo servizio del giocatore russo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il russo al servizio. 13:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Sinner e Rublev. 12:58 Campo Centrale gremito pronto ad accogliere i due tennisti. 12:53 Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Landaluce. 12:48 Quello che andremo a commentare sarà l’ndicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro che conduce per 7-3. L’ultima sfida risale al Roland Garros 2025 quando il numero uno del mondo si impose in tre parziali nel match di ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il russo al servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo ostacolo russo verso la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra... Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia LIVE: Sinner sfida Rublev, cronaca in diretta dalle 13; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo ostacolo russo verso la finale. George Sinner - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il russo al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il russo al servizio. 13:03 ... oasport.it Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la finale contro Darderi o RuudJannik Sinner affronta Andrey Rublev nei quarti di finale del torneo di Roma. Appuntamento alle ore 13 sul Campo Centrale degli Internazionali d'Italia per aprire il programma di oggi del Masters 1000 ... fanpage.it