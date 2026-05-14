LIVE Sinner-Rublev ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Sono pochi minuti prima dell'inizio del match tra i due tennisti, che si svolge nell’ambito dell’ATP di Roma 2026. La partita si gioca su un campo in terra battuta e viene seguita in diretta da numerosi appassionati. Le due palline sono state appena consegnate ai giocatori, pronti a scendere in campo. La cronaca in tempo reale continuerà per tutta la durata dell’incontro, aggiornando su ogni punto e svolgimento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Rublev. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev. Undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro che conduce per 7-3. L’ultima sfida risale al Roland Garros 2025 quando il numero uno del mondo si impose in tre parziali nel match di ottavi di finale. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Landaluce. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match2:58 Svrcina ha invece superato brillantemente le qualificazioni prima di sconfiggere in due set l’australiano Duckworth. Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia LIVE: Sinner sfida Rublev, cronaca in diretta dalle 13; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Sinner-Rublev si vedrà su TV8 oggi? Orario esatto quarti di finale, programma, streaming. Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev x.com Sinner-Rublev diretta, segui il quarto di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Tennis LIVEIl numero uno al mondo e il russo non si sfidano dal Roland Garros 2025, l'appuntamento sul Centrale è alle ore 13 ... corrieredellosport.it Sinner-Rublev si vedrà su TV8 oggi? Orario esatto quarti di finale, programma, streamingJannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra ... oasport.it