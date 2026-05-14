In casa Milan si registrano ancora risultati negativi e si aggiunge una tensione tra alcuni membri dello staff tecnico e i giocatori. Recentemente, si è verificata una lite tra Ibrahimovic e Allegri, che ha attirato l’attenzione dei media. La discussione tra i due coinvolge aspetti legati alle strategie di gioco e alle decisioni tecniche, contribuendo a un clima di insoddisfazione all’interno della squadra. La situazione continua a essere monitorata senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Non sembra esserci pace in casa Milan con la squadra che continua a raccogliere risultati negativi e la lite tra Ibrahimovic e Allegri che aumenta la tensione anche in ottica futura. Ibrahimovic-Allegri, i motivi della lita (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Corriere della Sera ha raccontato di una dura lite tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri con i due che si sarebbero scontrati subito dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli. Il motivo scatenante della lite tra le due parti sarebbe riconducibile alla scelta del terzo portiere da chiamare per la trasferta in Campania, ma si sarebbe trattato solamente di un pretesto per accendere lo scontro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lite Ibrahimovic-Allegri, cosa è successo tra i due: i motivi dello scontro

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