L' Inter vince e Panucci sbotta a Mediaset | Basta coccolarli cala il gelo

Dopo aver conquistato il ventunesimo scudetto, l'Inter ha aggiunto anche la vittoria in Coppa Italia, ottenendo la decima coppa e annunciando l’arrivo della stella argentata sulle magliette. La squadra ha festeggiato sul campo, ma le dichiarazioni di un ex calciatore sono state al centro dell’attenzione. Durante una trasmissione televisiva, ha criticato l’atteggiamento di alcuni giocatori, invitando a smettere di coccolarli e causando un certo gelo tra i presenti.

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Dopo lo scudetto, il ventunesimo, l' Inter vince anche la Coppa Italia (la Decima, con tanto di stella argentata che arriverà sulle magliette nerazzurre). Ma secondo Christian Panucci non c'è molto da festeggiare. L'ex difensore di Milan, Real, Roma e Nazionale, oggi commentatore per Mediaset, non usa mezzi termini per commentare la partita dell'Olimpico. In tanti, non solo sui social, hanno celebrato le imprese di Cristian Chivu in grado di risollevare in pochi mesi una squadra uscita con le ossa rotte dal finale della scorsa stagione: scudetto perso sul filo di lana contro il Napoli e soprattutto debacle in finale di Champions League, uno 0-5 contro il Psg che ha fatto a suo modo storia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Inter vince e Panucci sbotta a Mediaset: "Basta coccolarli", cala il gelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'INTER VINCE LO SCUDETTO NUMERO 21 MA CHIVU NON SI VUOLE FERMARE! Sullo stesso argomento Panucci a Pressing: «Inter devastante, ma basta farsi la guerra sui singoli come Bastoni»di Redazione Inter News 24Panucci, l’ex difensore analizza il 5-2 di San Siro: «La Roma ha smesso di giocare, i nerazzurri hanno strameritato» Ospite... L’Inter vince la Coppa Italia, ma Panucci frena: «Stagione da 8,5, pesa il cammino europeo»di Lorenzo VezzaroCoppa Italia in bacheca per i nerazzurri di Chivu: l’analisi di Christian Panucci sui singoli e sul rendimento complessivo Dopo il... Temi più discussi: L'Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurra; L'Inter vince la Coppa Italia, sfuma il sogno Europa della Lazio: Chivu fa il bis dopo lo Scudetto; L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione; L'Inter vince lo scudetto e su DAZN arriva subito il docufilm Interna21onale. L'Inter vince la Coppa Italia contro la Lazio e Barella si diverte e balla negli spogliatoi #Corrieredellosport #Inter #Barella x.com L’Inter stende la Lazio e vince la Coppa Italia 2026, la festa in campo – Le fotoI giocatori dell'Inter festeggiano al termine della partita di finale della Coppa Italia Frecciarossa ... msn.com L’Inter completa il double: trionfo anche in Coppa Italia, Lazio battuta in finale. È la decima della storia nerazzurraLe uniche due volte in cui i nerazzurri avevano completato il double sono il 2006 (con lo scudetto vinto dopo Calciopoli) e nel 2010, anno del Triplete ... ilfattoquotidiano.it