Leverkusen-Amburgo sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werself per l’ultimo assalto disperato alla Champions

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Amburgo, con le formazioni ufficiali e le quote già annunciate. Il Leverkusen, a una giornata dalla conclusione della Bundesliga, si trova ormai fuori dalla corsa alla qualificazione in Champions League, e per tornare in competizione dovrebbero verificarsi numerosi eventi favorevoli. La partita rappresenta l’ultimo tentativo per la squadra di rientrare nella massima competizione europea, considerando la posizione in classifica e le possibilità residue.

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