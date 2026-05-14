Leverkusen-Amburgo sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Werself per l’ultimo assalto disperato alla Champions

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Amburgo, con le formazioni ufficiali e le quote già annunciate. Il Leverkusen, a una giornata dalla conclusione della Bundesliga, si trova ormai fuori dalla corsa alla qualificazione in Champions League, e per tornare in competizione dovrebbero verificarsi numerosi eventi favorevoli. La partita rappresenta l’ultimo tentativo per la squadra di rientrare nella massima competizione europea, considerando la posizione in classifica e le possibilità residue.

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Il Leverkusen a 90 minuti dalla fine della Bundesliga è di fatto fuori dalla Champions, e troppe cose dovrebbero succedere quest’oggi contro l’Amburgo per tornare nella massima competizione continentale. Il KO di Stoccarda di fatto condanna la squadra di Hjulmand, scavalcata pure dall’Hoffenheim in classifica. Serve una larga vittoria anche per pareggiare la differenza reti (al momento di +21 contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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