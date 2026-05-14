Let’s talk together | al Forum una mostra sui disturbi del comportamento alimentare
Il 19 maggio alle 10 si terrà l’inaugurazione di una mostra intitolata “Let’s talk together” presso il Forum di Palermo. La manifestazione coinvolge alcune classi di un istituto comprensivo della città, con la partecipazione di circa settanta studenti. La mostra si concentrerà sui disturbi del comportamento alimentare e sarà presentata in una location pubblica, con la partecipazione di studenti e insegnanti.
“Let’s talk together” è il titolo della mostra che sarà inaugurata martedì 19 maggio, alle ore 10, a Forum Palermo, protagoniste alcune classi dell’Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Di Vittorio di Palermo, con il coinvolgimento di circa settanta studenti tra alunni e alunne.L’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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