Let’s talk together | al Forum una mostra sui disturbi del comportamento alimentare

Il 19 maggio alle 10 si terrà l’inaugurazione di una mostra intitolata “Let’s talk together” presso il Forum di Palermo. La manifestazione coinvolge alcune classi di un istituto comprensivo della città, con la partecipazione di circa settanta studenti. La mostra si concentrerà sui disturbi del comportamento alimentare e sarà presentata in una location pubblica, con la partecipazione di studenti e insegnanti.

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