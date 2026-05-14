Leadership e genere | il paradosso della performance e il talento che si disperde

Il dibattito sulla parità nel mondo del lavoro si concentra ancora molto sulla figura della leadership, che spesso evidenzia differenze di genere. Numerosi studi mostrano come, in molti casi, le donne siano sottorappresentate in ruoli di comando e leadership. Le statistiche indicano che le donne tendono a ottenere meno promozioni rispetto agli uomini e affrontano ostacoli specifici nel percorso professionale. Questi dati riflettono le sfide ancora presenti nel settore, dove le dinamiche di potere e di riconoscimento si intrecciano con questioni di genere.

Nel dibattito sulla parità nel lavoro, la leadership rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di frizione. Non perché manchino competenze o ambizioni femminili, ma perché il percorso che conduce ai ruoli decisionali continua a essere selettivo in modo asimmetrico. Le donne entrano, crescono, ma spesso non arrivano. È il fenomeno ormai noto come leaky pipeline: una perdita progressiva di talento lungo la scala gerarchica. Per comprendere questo squilibrio, è necessario spostare lo sguardo dal singolo individuo alle organizzazioni. In particolare, ai modelli di leadership e ai sistemi che regolano valutazione, promozione e riconoscimento del merito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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