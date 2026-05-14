Le lasciano un'eredità milionaria scopre che la sorella avrebbe provato a sottrarla | Usati almeno 250mila euro

A Milano, una donna ha incaricato un investigatore privato di indagare sui sospetti comportamenti della sorella riguardo a un’eredità di diversi milioni di euro. La donna ha accusato la sorella di averle sottratto almeno 250 mila euro, mentre si trovava in una situazione di vulnerabilità legata alla divisione del patrimonio. La vicenda si è sviluppata attraverso accertamenti mirati e verifiche sulle movimentazioni finanziarie.

A Milano una donna si è rivolta all'investigatore privato Luca Gariboldi per fare luce sui comportamenti opachi della sorella. Ha scoperto che per anni un uomo facoltoso (presumibilmente il padre biologico) versava soldi per lei e le avrebbe lasciata una lauta eredità, che la sorella avrebbe provato a sottrarre. Potrebbe aver sottratto almeno 250mila euro:"Possiamo dire che, sulla base di quanto emerso, vi sarebbe con ragionevole certezza almeno una somma minima di circa 250mila euro", ha detto Gariboldi a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

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