Le 7 escursioni più belle per uno splendido weekend di maggio fuoriporta
Nel terzo fine settimana di maggio, il cielo si mostra più sereno e il sole torna a fare capolino almeno domenica. Per chi desidera sfruttare il tempo libero e trascorrere un weekend fuori porta, ci sono diverse escursioni da fare a breve distanza da Milano. Oltre agli eventi in programma, sono numerose le mete ideali per escursionisti e appassionati di natura, perfette per vivere la primavera in modo attivo e stimolante. Ecco alcune delle opzioni più interessanti per questa stagione.
Terzo weekend di maggio accompagnato dal ritorno del sole almeno domenica. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni di primavera. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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