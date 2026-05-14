Le 7 escursioni più belle per uno splendido weekend di maggio fuoriporta

Nel terzo fine settimana di maggio, il cielo si mostra più sereno e il sole torna a fare capolino almeno domenica. Per chi desidera sfruttare il tempo libero e trascorrere un weekend fuori porta, ci sono diverse escursioni da fare a breve distanza da Milano. Oltre agli eventi in programma, sono numerose le mete ideali per escursionisti e appassionati di natura, perfette per vivere la primavera in modo attivo e stimolante. Ecco alcune delle opzioni più interessanti per questa stagione.

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