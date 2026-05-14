Lazio-Inter regna in prima serata Bene Chi l' ha visto? col caso Garlasco

La partita tra Lazio e Inter è stata trasmessa in prima serata, attirando l’attenzione degli spettatori. Contestualmente, su Rai1, il programma “Chi l’ha visto?” si occupa del caso di Garlasco, portando avanti le indagini televisive. Gli ascolti del mercoledì confermano il successo di “Succede anche nelle migliori famiglie”, che ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori.

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, Succede anche nelle migliori famiglie siglare una media di 2.482.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter domina il prime time con una media di 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8% (primo tempo 6.043.000 - 28.0%, secondo tempo 5.129.000 - 27.7%). Su Rai2 Mare Fuori 6 ottiene 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta registra 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.160.000 – 5.4%), Chi l'ha Visto? conquista 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (599.000 – 2.8%), Realpolitik si aggiudica 467.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio-Inter regna in prima serata. Bene Chi l'ha visto? col caso Garlasco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento De Martino leader in prima serata con Stasera tutto è possibile. Bene Chi l'ha visto?Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante segnare una media di 1. Il caso Garlasco al centro di Chi l’ha VistoFederica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima... Temi più discussi: Dove vedere Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia, oggi finale Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Inter, dove vederla in tv; Coppa Italia, finale: guida all'ultimo atto tra Lazio e Inter. Il peso della storia, numeri e probabili formazioni. Ascolti tv, Lazio-Inter regna in prima serata. Bene Chi l'ha visto? col caso GarlascoGli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, Succede anche nelle migliori famiglie siglare una media di 2.482.000 ... iltempo.it Dove vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv? Mediaset o DAZN, orarioIn palio il tofeo. La squadra di Sarri conquisterebbero l'Europa League, quella di Chivu il double: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it