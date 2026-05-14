Lavori di manutenzione sul Metromare stop anticipato al servizio serale

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, il servizio serale del Metromare sarà sospeso alle ore 20, in seguito a lavori di manutenzione straordinaria sull'infrastruttura. Questa modifica si renderà necessaria per permettere l'esecuzione degli interventi programmati, che coinvolgono la rete e le stazioni. La sospensione anticipata riguarda esclusivamente le corse serali e si inserisce in un piano di interventi tecnici volto a migliorare l’efficienza del servizio. Le corse diurne continueranno normalmente durante tutta la giornata.

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