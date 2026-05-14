Lavori Aqp a Poggiofranco rubinetti chiusi per 12 ore | le strade interessate

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio 2026, dalle 8 alle 20, in alcune vie del quartiere Poggiofranco a Bari, l’erogazione idrica sarà sospesa per 12 ore. La sospensione è dovuta a lavori di distrettualizzazione e controllo delle pressioni nella rete condotta da un’azienda di gestione dell’acqua. Durante questa fascia oraria, i rubinetti resteranno chiusi e la fornitura sarà interrotta in modo temporaneo. La zona interessata comprende diverse vie del quartiere, senza ulteriori dettagli sulle strade specifiche.

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Martedì 19 maggio 2026, dalle 8 alle 20, Acquedotto Pugliese sospenderà l'erogazione idrica in alcune vie del quartiere Poggiofranco a Bari per consentire lavori di distrettualizzazione e controllo delle pressioni nella rete. Le strade interessate sono via Camillo Rosalba, nel tratto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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