L’arte di Silvestro Lega si fa vibrazione | a Modigliana i dipinti diventano suono

A Modigliana si apre una mostra dedicata a Silvestro Lega in occasione del suo bicentenario. L’esposizione propone una lettura innovativa delle sue opere, trasformandole in un’esperienza sonora. La città ha scelto di festeggiare questa ricorrenza non solo attraverso esposizioni, ma anche con iniziative che collegano l’arte visiva alla musica. La manifestazione coinvolge vari artisti e musicisti, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra le arti e il patrimonio artistico del pittore.

Il bicentenario della nascita di Silvestro Lega non è una semplice ricorrenza celebrativa, ma una soglia che il Comune di Modigliana ha deciso di varcare per interrogarsi sull’attualità di un’eredità artistica profonda. All’interno del palinsesto interdisciplinare de “L’Anno di Lega”, che tra il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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