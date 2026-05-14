Con l'aumento dell'aspettativa di vita, molti anziani si trovano a vivere le ultime fasi della vita con bisogni crescenti, spesso tornando a comportamenti più infantili. Di fronte a questa realtà, i figli assumono ruoli di assistenza che coinvolgono cure quotidiane e supporto emotivo. Questa inversione di ruoli, legata all'invecchiamento della popolazione, sta creando nuove dinamiche familiari e sfide pratiche da affrontare nel tempo.

Genitori che, da anziani, tornano bambini. Figli che li curano a ruoli invertiti. La vita media si è allungata, e con essa la vecchiaia. La demografia dei paesi ricchi fa pendere la bilancia verso la terza, addirittura la quarta età. Certo, conta come si vive, ma soprattutto come si affronta la morte. La letteratura contemporanea non può non tenerne conto e in molte nuove produzioni la tematica dei rapporti genitori figli è declinata proprio in questo senso. Le statistiche parlano di una fascia di adulti schiacciati fra due obblighi: chi abbia generato tardivamente figli si trova a dover provvedere anche ai propri genitori anziani e magari non più autosufficienti, in una giostra di sfinimento fisico e psichico, in uno stato emotivo plasmato in una duplice collisione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'arte di invecchiare e di accudire i genitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thought Leaders in Dementia Caregiving Share Hard-Won Wisdom and Hope

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “La mia non è paura di invecchiare in sé, di dolori, di malattie. Voglio vedere crescere i miei nipoti e invecchiare i miei figli ma so che c’è una data di scadenza e mi fa paura”: così Fiordaliso

Tra l'attesa del terzo figlio e i segreti di un incarnato "rugiadoso", Sienna ci insegna che invecchiare bene è un’arte che passa per la consapevolezza e qualche piccolo trucco strategicoL’evoluzione di Sienna Miller dai primi anni Duemila a oggi conferma quanto il boho-chic sia, innanzitutto, uno stato mentale.

Temi più discussi: Attività culturali regolari rallentano l’invecchiamento, dice studio; Non solo l'esercizio fisico: anche la lettura, la musica e l'arte rallentano l'invecchiamento; Festa Del Corriere Della Sera Successo A Ferrara; Angelika Schmid: il metodo per invecchiare bene? Coerenza, non miracoli.

S.O.S. LAVANDERIA DI ORSINI SIMONETTA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Firenze, Beppe Severgnini in scena con 'L'arte di invecchiare con filosofia'Firenze, 18 novembre 2025 - Beppe Severgnini porta in scena a Firenze lo spettacolo L'arte di invecchiare con filosofia. L'appuntamento è venerdì 21 novembre alle ore 21 al teatro Puccini. lanazione.it

L’arte di invecchiare con filosofia : L’ironia è l’antiruggine dell’animaAgata, tre anni e la saggezza di Socrate. Del tipo: Nonno, ma lo sai che sei anziano! Dopo aver scritto libri un po’ per tutti, stavolta Beppe Severgnini ha pensato ai suoi coetanei, specialmente ... lanazione.it