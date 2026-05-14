L' arena del tennis alla Favorita? Il Comune revoca il finanziamento | Impossibile completarla entro il 31 dicembre

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di revocare il finanziamento destinato alla costruzione dell’arena di tennis alla Favorita, dichiarando che non sarà possibile portare a termine i lavori entro la scadenza del 31 dicembre. La decisione arriva dopo che i lavori non sono stati completati nei tempi previsti, rendendo impossibile rispettare le scadenze stabilite. La ristrutturazione, inizialmente annunciata come un intervento importante per il quartiere, si ferma dunque prima di essere ultimata.

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Tramonta il progetto di portare la Grand Stand Arena, la maxi struttura polivalente per sport e concerti da 6.300 posti, dal Foro Italico di Roma (dove si trova) a Palermo. Il Comune, che avrebbe voluto installarla alla Favorita (precisamente in viale Diana), ha revocato il finanziamento da oltre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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