Durante un intervento a Cannes, il regista noto per aver diretto la saga del Signore degli Anelli ha espresso opinioni contrastanti sull’intelligenza artificiale. Ha dichiarato che l’AI rappresenta una minaccia per il mondo, ma allo stesso tempo ha affermato che può essere utile nel settore cinematografico. La sua posizione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente alla manifestazione.

“L’Intelligenza artificiale distruggerà il mondo, ma se viene utilizzata nel fare cinema non mi dispiace affatto”. Peter Jackson è tornato. Truccato in viso come fosse un hobbit, il regista neozelandese ha presenziato a una lussuosa masterclass al Festival di Cannes, dove ha ripercorso la sua carriera, parlato dei suoi progetti e inevitabilmente delle trasformazioni dell’industria cinematografica. “Per me l’AI è solo uno dei tanti effetti speciali a disposizione”, ha spiegato. “Tuttavia, se si crea una copia in IA di qualcuno, come Indiana Jones o chiunque altro, finché si ottengono i diritti dalla persona in questione, non vedo il problema. Il problema sorge quando l’immagine delle persone viene rubata e usurpata”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’AI distruggerà il mondo, ma nel cinema può essere utile”, il regista del Signore degli Anelli Peter Jackson striglia Cannes

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