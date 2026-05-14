Ladispoli 262mila euro per aiutare le famiglie a pagare l’affitto

Il Comune di Ladispoli ha stanziato 262mila euro dal proprio bilancio per sostenere le famiglie che incontrano difficoltà nel pagare l’affitto. La somma mira a prevenire sfratti e a garantire il diritto alla casa per i cittadini in situazioni di disagio economico. La misura è stata annunciata il 14 maggio 2026, ed è destinata a essere utilizzata per supportare le famiglie in difficoltà.

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Ladispoli, 14 maggio 2026 – Il Comune di Ladispoli scende in campo con risorse del proprio bilancio per sostenere le famiglie in difficoltà economica, contrastare il rischio di sfratto e garantire il diritto fondamentale alla casa. In un periodo storico profondamente segnato da incertezze strutturali e da un costo della vita in costante, e spesso insostenibile, aumento, il diritto alla casa torna prepotentemente al centro dell’agenda politica locale. Per far fronte a un disagio che per molti nuclei familiari si sta purtroppo trasformando in una vera e propria crisi, l’amministrazione comunale di Ladispoli, guidata dal sindaco Alessandro Grando, ha deciso di intervenire con una manovra concreta e di forte impatto sociale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Contributo all'affitto, fino a 3 mila euro all'anno per le famiglie con Isee non superiore a 10 mila euroIl Comune ha pubblicato l’avviso per l'accesso al contributo regionale per il sostegno all'affitto. Leggi anche: Sostegno all'affitto: il Comune stanzia 150.000 euro per le famiglie in difficoltà Argomenti più discussi: Ladispoli, il Comune aumenta i fondi per l’affitto: stanziati oltre 262mila euro a sostegno delle famiglie -; Cerveteri, gli studenti diventano registi contro lo spreco alimentare: successo per l’Antispreco Challenge; Ladispoli, multe record nel 2025: 70mila euro reinvestiti per sicurezza e controlli sul litorale -; Ladispoli, Piani Integrati nel mirino: segnalazioni, accuse e richieste di chiarimento alla macchina. C'è un tesoretto per il Comune: più di un milione e 300mila euro ma gli incidenti non calanoC'è un numero che pesa più degli altri nel bilancio consuntivo del 2025 del comune di Ladispoli: oltre 1.300.000 euro. È la cifra esatta dei verbali registrati dalla Polizia Locale, un tesoretto accum ... civonline.it