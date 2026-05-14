La storia del dizionario I consigli per la lettura

Nel corso della sua vita, Francesco Redi si dedicò a diversi campi del sapere, tra cui la medicina e la scienza, ricoprendo il ruolo di archiatra presso i Medici. Oltre a questi incarichi, si interessò anche alla letteratura e allo studio della lingua, contribuendo alla cultura del suo tempo attraverso vari studi e scritti. La sua figura si inserisce in un contesto in cui l’approfondimento delle discipline umanistiche e scientifiche si intrecciavano frequentemente.

Francesco Redi oltre che archiatra dei Medici e scienziato, fu anche un letterato e studioso della lingua. Tra le sue imprese c'è il contributo alla terza edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca che ha curato, postillato e ampliato, ma anche il Vocabolario Aretino che raccoglie.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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