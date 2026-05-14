La Procura rallentata dalla rete informatica | Wi-Fi non attivo e flop portale per i Codice Rosso

Da perugiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura in Umbria sta affrontando difficoltà legate alla rete informatica, che risulta spesso inattiva o lenta. In particolare, il Wi-Fi non è attivo e alcuni sistemi, come il portale dedicato ai Codice Rosso, non funzionano correttamente. Questi problemi influiscono sulla capacità di accedere rapidamente a normative, pratiche e altri documenti necessari per le attività quotidiane degli uffici giudiziari. La situazione evidenzia un rallentamento nell'uso delle tecnologie di supporto alla giustizia.

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La macchina della Giustizia in Umbria deve fare i conti con una rete digitale con troppe falle e la mancata operatività di sistemi ormai fondamentali come l'attivazione del Wi-Fi e dell'intelligenza artificiale per reperire normative, casi e altri documenti. Queste criticità mettono a rischio le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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