La Polizia di Stato di quattro province unisce le forze per controllare le strade di montagna
In una riunione in videoconferenza, i rappresentanti delle forze di polizia di quattro province si sono confrontati per pianificare controlli sulle strade di montagna. Alla riunione hanno partecipato i responsabili del Commissariato del Governo di Bolzano, insieme ai vertici delle Prefetture di Sondrio e Belluno, e i comandanti delle forze di polizia territoriali di ciascuna area. L’obiettivo principale è coordinare le operazioni di controllo e sicurezza nelle zone montuose.
Si è tenuta in videoconferenza una riunione congiunta convocata dal Commissario del Governo di Bolzano, alla quale hanno preso parte il Commissariato del Governo di Trento e le Prefetture di Sondrio e Belluno, unitamente ai rispettivi vertici delle Forze di Polizia territoriali e delle Polizie. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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