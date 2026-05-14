La Polizia di Stato di quattro province unisce le forze per controllare le strade di montagna

In una riunione in videoconferenza, i rappresentanti delle forze di polizia di quattro province si sono confrontati per pianificare controlli sulle strade di montagna. Alla riunione hanno partecipato i responsabili del Commissariato del Governo di Bolzano, insieme ai vertici delle Prefetture di Sondrio e Belluno, e i comandanti delle forze di polizia territoriali di ciascuna area. L’obiettivo principale è coordinare le operazioni di controllo e sicurezza nelle zone montuose.

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Si è tenuta in videoconferenza una riunione congiunta convocata dal Commissario del Governo di Bolzano, alla quale hanno preso parte il Commissariato del Governo di Trento e le Prefetture di Sondrio e Belluno, unitamente ai rispettivi vertici delle Forze di Polizia territoriali e delle Polizie. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La nuova rotatoria unisce quattro province: l’inaugurazione a Le Vedute per l’operaFucecchio (Firenze), 2 maggio 2026 – È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria tra le strade provinciali Sp 15 Romana Lucchese, Sp 60 Pesciatina e... Del Gobbo lascia il Pd: unisce le forze per le elezioni di MacerataL'assestamento politico a Macerata assume contorni definiti con l'annuncio di Maurizio Del Gobbo, che lascia il Partito Democratico per unirsi alla... Temi più discussi: Sicurezza: la Polizia italiana partecipa alla 29^ edizione del congresso europeo di Polizia; Avvio 234° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato da assegnare ai Gruppi sportivi; Sicurezza stradale al 109^ Giro d’Italia; Napoli: latitante arrestato in Spagna. Il #CapodellaPolizia Pisani al convegno della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato sulle misure di prevenzione durante il quale è stato presentato CEREBRO un software progettato per fornire supporto alle indagini patrimoniali #13maggio poli x.com Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: 4400 posti, domande entro il 29 maggioConcorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: posti a concorso e procedure Il concorso è articolato in tre distinte procedure, ciascuna con un proprio codice identificativo e un proprio bacino di ... leggioggi.it Polizia di Stato 2026, maxi concorso da 4.400 posti: domande entro il 29 maggioIl ministero dell'Interno ha indetto una delle selezioni pubbliche più ampie degli ultimi anni. Tre procedure parallele per civili, militari e candidati ... repubblica.it