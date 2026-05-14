La nuova CBS di Ellison e Weiss | media partner di Netanyahu che può scegliersi l’intervistatore

Una recente mossa della nuova CBS, sotto la direzione di Ellison e Weiss, ha suscitato attenzione. La testata ha concesso al premier israeliano il diritto di selezionare l’intervistatore per un’intervista importante. Questa decisione è stata annunciata pubblicamente e rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità tradizionali di conduzione delle interviste. La scelta del giornalista è stata comunicata come un privilegio concesso al leader israeliano, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle ragioni di questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La “nuova Cbs” degli Ellison, guidata dalla giornalista pro-Israele Bari Weiss, ha permesso al premier Benjamin Netanyahu un grande privilegio che la dice lunga sulla direzione della testata: scegliersi l’intervistatore. Secondo quanto appreso dal New York Post, Bibi ha accettato di concedere la sua prima grande intervista a una rete televisiva statunitense dall’inizio della guerra con l’Iran solo dopo una «negoziazione» con il nuovo capo della Cbs News, Bari Weiss, che ha di fatto escluso la corrispondente storica di 60 Minutes Lesley Stahl. L’intervista, andata in onda domenica scorsa, è stata condotta da Major Garrett, capo corrispondente da Washington per Cbs News, figura esterna al team abituale del programma di punta della rete. 🔗 Leggi su It.insideover.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cbs, Bari Weiss caccia la corrispondente non allineata su Israele. Al suo posto il giornalista dello scandalo UnrwaUn licenziamento eccellente, una sostituzione controversa e un impero mediatico che cambia volto. NerdPool sarà Main Media Partner di Lanciano nel Fumetto 2026Per Nerdpool non si tratta semplicemente di seguire un evento, ma di affiancare una realtàche negli anni ha costruito con coerenza la propria... Temi più discussi: Cbs, Bari Weiss caccia la corrispondente non allineata su Israele. Al suo posto la giornalista dello scandalo Unrwa; CNN verso la svolta? Amanpour teme il modello CBS: a rischio il ruolo della stampa; Seth Meyers Drags Trump, David Ellison’s CBS in Fiery Upfront Monologue; Tom Steyer afferma che la fusione con la Warner Bros. è una acquisizione da parte della destra (speriamo di sì). A sei mesi dall’acquisizione da 8 miliardi di dollari di Paramount Global da parte di Skydance Media, la società del magnate pro-Israele David Ellison, l’emittente CBS sta vivendo una delle trasformazioni più profonde e controverse della sua storia. Al centro d x.com Trump-Cbs, prove di pace. Con elogio per la nuova direttrice Bari WeissForse le tempistiche sono un caso, ma il cambio di rotta della Cbs – nell’era Ellison – comincia a dare qualche risultato in termini di rapporti con la Casa Bianca. Dopo oltre 5 anni dall’ultimo ... primaonline.it Bari Weiss, perché la nuova direttrice di Cbs News è una rivoluzione per la tv americanaLa giornalista Bari Weiss è la nuova direttrice di Cbs News, il servizio giornalistico multipiattaforma dell'emittente americana Cbs, che produce programmi come 60 Minutes (una colonna portante ... corriere.it