La notte folle del Foro Italico | Darderi piega Jodar tra fumogeni pioggia e nervi d’acciaio

Da ezrome.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte al Foro Italico, si è svolta una partita tra Luciano Darderi e Rafael Jodar che ha coinvolto il pubblico con un clima teso. Durante il match, sono stati accesi fumogeni e si è verificata una pioggia intensa, creando un'atmosfera particolare. I nervi sono rimasti tesi fino all'ultimo punto, con scambi serrati e momenti di grande pressione. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi, lasciando un ricordo vivido tra gli spettatori presenti.

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Ci sono partite che si raccontano e partite che si ricordano. Quella tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, andata in scena nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, appartiene di diritto alla seconda categoria: tre ore di tennis sospese tra l’epica e il surreale, finite alle due di notte con l’italoargentino in semifinale (7-6, 5-7, 6-0) e con un Foro Italico stremato ma in piedi a celebrarlo. Una serata che non doveva (e non poteva) finire bene. Cominciamo dai numeri, perché aiutano a inquadrare la dimensione dell’impresa. Match iniziato alle 22:50 circa, slittato di ore a causa della pioggia su Roma prima e della maratona Svitolina-Rybakina poi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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