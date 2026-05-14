La Giuliano Tartufi si rinnova | Cracco tiene a battesimo il nuovo brand

Durante l’edizione di Tuttofood 2026 e nel suo ristorante milanese, lo chef Carlo Cracco ha presentato ufficialmente il nuovo brand della Giuliano Tartufi di Pietralunga. La società, nota per la trasformazione e distribuzione di tartufi, ha intrapreso un processo di rebranding che coinvolge il rinnovamento dell’immagine e della comunicazione. La presentazione si è svolta in due momenti distinti, sottolineando l’attenzione del settore verso questa storica realtà italiana.

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È stato il rinomato maestro chef Carlo Cracco, prima negli spazi di Tuttofood 2026 e poi nel suo prestigioso ristorante Cracco Galleria di Milano, a tenere a battesimo il nuovo percorso di rebranding della Giuliano Tartufi di Pietralunga, una delle principali realtà italiane di trasformazione e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giuliano Tartufi, ecco rebranding: "Innovare senza tradire identità" Giuliano Tartufi, tartufo italiano tra tradizione e nuove sfide(Adnkronos) – C’è un momento, nelle parole di Giuliano Martinelli, il fondatore di Giuliano Tartufi, in cui il tartufo smette di essere soltanto un... Temi più discussi: Giuliano Tartufi, tartufo italiano tra tradizione e nuove sfide; Giuliano Tartufi, il rebranding come scelta culturale. Il lusso del tartufo passa da qualità e trasparenza; Giuliano Tartufi, ecco rebranding: Innovare senza tradire identità; Giuliano Martinelli: Ho creduto nel tartufo quando ancora poco valorizzato. Giuliano Tartufi, il tartufo italiano si rinnova fra tradizione e sfide x.com Giuliano Tartufi, tartufo italiano tra tradizione e nuove sfide(Adnkronos) – C’è un momento, nelle parole di Giuliano Martinelli, il fondatore di Giuliano Tartufi, in cui il tartufo smette di essere soltanto un ingrediente d’eccellenza e torna ad essere quello ch ... pianetagenoa1893.net Giuliano Tartufi, ecco rebranding: Innovare senza tradire identitàGiuliano Tartufi, ecco rebranding: Innovare senza tradire identità. Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza ... lamilano.it