La Giuliano Tartufi si rinnova | Cracco tiene a battesimo il nuovo brand
Durante l’edizione di Tuttofood 2026 e nel suo ristorante milanese, lo chef Carlo Cracco ha presentato ufficialmente il nuovo brand della Giuliano Tartufi di Pietralunga. La società, nota per la trasformazione e distribuzione di tartufi, ha intrapreso un processo di rebranding che coinvolge il rinnovamento dell’immagine e della comunicazione. La presentazione si è svolta in due momenti distinti, sottolineando l’attenzione del settore verso questa storica realtà italiana.
È stato il rinomato maestro chef Carlo Cracco, prima negli spazi di Tuttofood 2026 e poi nel suo prestigioso ristorante Cracco Galleria di Milano, a tenere a battesimo il nuovo percorso di rebranding della Giuliano Tartufi di Pietralunga, una delle principali realtà italiane di trasformazione e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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