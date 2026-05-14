C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 14 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che nonostante tutte le preoccupazioni Ceyda è molto felice dopo aver scoperto che Arda potrà continuare a vivere con lei. Per Emre invece non è un momento affatto semplice. Dopo aver scoperto che Sirin ha ucciso Sarp il padre deciderà di seguire l'idea di Arif. Enver si recherà insieme a Jale dal medico della figlia che dirà loro che la ragazza a causa delle sue condizioni deve assumere dei farmaci.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 14 maggio 2026: Sirin deve essere ricoverata, lei si nasconde

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