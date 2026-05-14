La fontana si colora per quattro giorni | un messaggio di sensibilizzazione sulla salute

Da sabato 16 a martedì 19, le acque della fontana di piazza della Repubblica si sono colorate per quattro giorni consecutivi. L'evento ha avuto luogo in occasione delle giornate internazionali dedicate alla salute, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di sensibilizzazione. La fontana ha assunto diverse tonalità durante tutto il periodo, attirando l’attenzione dei passanti e degli abitanti della zona. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti.

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