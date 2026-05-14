La fontana si colora per quattro giorni | un messaggio di sensibilizzazione sulla salute
Da sabato 16 a martedì 19, le acque della fontana di piazza della Repubblica si sono colorate per quattro giorni consecutivi. L'evento ha avuto luogo in occasione delle giornate internazionali dedicate alla salute, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di sensibilizzazione. La fontana ha assunto diverse tonalità durante tutto il periodo, attirando l’attenzione dei passanti e degli abitanti della zona. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti.
Le acque della fontana di piazza della Repubblica si colorano per 4 giorni (da sabato 16 a martedì 19), in occasione delle giornate internazionali dedicate alla salute. L'illuminazione della fontana rappresenta un gesto di vicinanza alle campagne di sensibilizzazione internazionali, volto a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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