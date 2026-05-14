‘La Fagianata’ di Magrini | Confido in Pellizzari Vingegaard può guadagnare 30-40? Gall la sorpresa

Durante la prima tappa del Giro d’Italia, Davide Ballerini ha conquistato la vittoria, battendo Stuyven in volata. La gara si è conclusa con una fuga di Ballerini che si è lanciato sulla destra negli ultimi metri, riuscendo a precedere il suo avversario. La vittoria italiana ha aperto la corsa con un risultato importante, mentre altri favoriti si sono posizionati nelle prime posizioni. La tappa ha visto anche commenti di esperti su strategie e potenziali sviluppi futuri della corsa.

DAVIDE BALLERINI SBLOCCA L’ITALIA. Abbiamo vinto la prima tappa di questo Giro. Ballerini è stato bravo, si buttato sulla destra e ha battuto Stuyven, un corridore di grande qualità. Se ci fosse stata una volata regolare, credo che avrebbe vinto ancora Magnier. A JONATHAN MILAN VA TUTTO STORTO. Di sicuro la situazione non è piacevole: non ha ancora vinto, anche oggi l’aveva messa nel mirino, però sono cadute quelle gocce di pioggia nel finale che hanno rovinato tutto. UN ARRIVO DISCUTIBILE. L’arrivo non era perfetto. Va bene Piazza del Plebiscito, ma era da prevedere che con l’acqua poteva succedere questo. Aveva iniziato a piovere da poco, quando il porfido è viscido diventa un problema. 🔗 Leggi su Oasport.it

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