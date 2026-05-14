Recentemente si è verificato un aumento delle tensioni tra la Cina e altri paesi, portando a una maggiore vicinanza tra le parti coinvolte. Questa situazione, che ricorda un celebre film di diversi decenni fa, assume ora un rilievo particolare a causa delle circostanze attuali. La crescente vicinanza tra le nazioni coinvolte si manifesta in vari aspetti, creando una dinamica che richiede attenzione e analisi.

L’espressione originale, La Cina è vicina, titolo di un film di metà anni ’60 di Marco Bellocchio, in questo momento estremamente allarmante, merita di essere rivisitata. Di fatto, alla luce di quanto sta accadendo in ordine sparso in tutto il mondo, molte scene attualmente sarebbero comprese con disagio, avendo perso abbastanza, per opera dei progressi sociali, della loro capacità comunicativa. Quando Bellocchio girò quel film, ben pochi avrebbero scommesso un solo dollaro che, procedendo quel subcontinente lungo il cammino del progresso, sarebbe arrivato ad adottare sistemi per produrre reddito che, all’epoca del cambio del tipo di marcia seguito fino ad allora, erano ritenuti una bestemmia verso la dottrina comunista, unica forma di interazione con la nomenklatura che supervisionava quel tessuto sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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