La banda del buco è senza vergogna

Una recente dichiarazione mette in discussione l’atteggiamento di alcuni politici, accusandoli di mancare di vergogna e di usare toni provocatori. Secondo quanto riferito, alcuni esponenti hanno espresso commenti che sembrano ignorare fatti e responsabilità, parlando con un tono che può sembrare sfidante nei confronti delle istituzioni. La polemica si concentra sulla percezione di una mancanza di rispetto e di autocritica nel discorso pubblico.

La politica è bellissima, perché ognuno può dire ciò che vuole non solo in barba alla realtà e alle evidenze, ma anche al benché minimo senso del pudore, col piglio e il tono di chi sta inchiodando il potente di turno alle sue gravi responsabilità. Ora, nessuno finge di non conoscere il gioco dei ruoli, ci mancherebbe, ma sentire gli ex potenti di turno Pd e Cinquestelle prendersela con Giorgia Meloni perché non ha saputo proteggere i salari degli italiani, ha lasciato i più deboli in balia del caro energia e non ha saputo tenere sotto controllo i conti pubblici è qualcosa che va ben al di là della legittima dialettica fra governo e opposizioni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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